Cumhuriyet tarihinin en büyük kütüphanesi olan ve 4 milyonun üzerinde basılı kaynağa ev sahipliği yapan Millet Kütüphanesi, sadece kitapseverlerin, araştırmacıların değil, bilim ve teknolojiye ilgi duyan 5-17 yaş arası çocukların da en uğrak mekanları arasında yer alıyor.

Kütüphane bünyesinde yer alan, TÜBİTAK tarafından oluşturulan bilim ve teknoloji atölyeleri ile öğrencilerin çeşitli etkinlikler yolu ile bilimsel kavramları keşfetmeleri, günlük hayatta karşılaştıkları basit problemlere yönelik çözüm geliştirebilmeleri, düşük hassasiyetli prototipleme yapabilmeleri ile çeşitli üretim alanlarında tecrübe kazanmaları hedefleniyor.

Bilim ve teknoloji atölyelerinde, 5-10 yaş grubu için keşif atölyesi, 9-17 yaş grubu için tasarım ve üretim atölyesi ile teknoloji atölyesi bulunuyor.

"Çocukların bilim ve teknolojiye dokunmalarını istiyoruz"

Millet Kütüphanesi Eğitim Merkezi ve Atölyeler Koordinatörü Ayhan Bozkurt, yaptığı açıklamada, her ayın belli günlerinde atölyelerde çocuklara yönelik faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ara tatil dönemi dolayısıyla daha fazla öğrenciye hitap etmek için 10-16 Nisan tarihleri için sıkılaştırılmış bir program hazırladıklarını anlatan Bozkurt, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın dikkatini çekecek etkinliklerimiz olacak. Robotik kodlama ve robot programlama gibi etkinliklere ağırlık verdik. Çizgi takip eden robot programlama, mutluluk makinesi robotu programlama gibi atölyelerimiz var. Bunlar yapacağımız etkinliklerden bazıları. 5-6 grubu yaş çocuklar için hayal binalar ve barınma atölyesi gibi onları tasarıma ve günlük hayata yaşadıkları problemleri bilim ve teknolojiyle çözmeye yönlendiriyoruz. Çocukların burada bilim ve teknolojiye dokunmalarını istiyoruz."

Bozkurt, takvimde yer alan etkinliklerin birbirinden bağımsız atölye faaliyetleri olduğunu dile getirdi.

"Amaç, çocukların kendilerini keşfetmeleri"

Amaçlarının çocukların merakını uyandırma olduğunu anlatan Bozkurt, "Çocuğumuz bir yeteneği varsa bunu burada keşfedebilir. Buradan devam edip bir şekilde bunu geliştirebilir. Hiçbir bilgisi olmayan bir çocuk da bu etkinliklere katılabiliyor. Amaç, çocukların kendilerini keşfetmeleri." dedi.

Bozkurt, aileler ve çocukların etkinliklere "mk.gov.tr" web adresinden form doldurup kayıt yaptırarak tamamen ücretsiz katılım sağlayabileceklerini dile getirdi.

Ara tatilde, insansı robot, ahşap atölyesi, yük gemisi tasarlama, çizgi izleyici robot programlama, robotik kodlama, barınak, dans eden kurtçuklar, piramit ve prizma faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Geçen yıl Eğitim Merkezi, Bilim ve Teknoloji Atölyeleri'nde, 418 katılımcı ile 106 saatte 72 etkinlik düzenlenmişti.