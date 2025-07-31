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Eğitim
AA 31.07.2025 14:44

Bakan Tunç: Artık hukuk fakültelerine ilk 100 bin kabul edilecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak hazırladığımız Türkiye Yüzyılı'nın ilk strateji belgesi olan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde de yer verdiğimiz bu hedef doğrultusunda, artık hukuk fakültelerine yalnızca başarı sıralamasında ilk 100 bin içinde yer alan adaylar kabul edilecek." ifadesini kullandı.

Bakan Tunç: Artık hukuk fakültelerine ilk 100 bin kabul edilecek

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güçlü bir adalet sisteminin, nitelikli ve alanında uzman hukukçularla mümkün olduğunu belirtti.

2025 YKS tercih sürecinde ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre, hukuk fakültelerinin kontenjanlarının azaltıldığını ve başarı sıralaması barajının ilk 100 bine yükseltildiğini aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"Bu adım, daha nitelikli hukuk eğitimi vizyonumuzun önemli bir parçasıdır. Adalet Bakanlığı olarak hazırladığımız Türkiye Yüzyılı'nın ilk strateji belgesi olan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde de yer verdiğimiz bu hedef doğrultusunda, artık hukuk fakültelerine yalnızca başarı sıralamasında ilk 100 bin içinde yer alan adaylar kabul edilecek. Millet adına karar veren hakim ve savcılarımızın, savunmanın temsilcisi olan avukatlarımızın, daha güçlü bir donanımla yetişmesinin, adalet sistemimize duyulan güveni de pekiştireceğine inanıyoruz. Bu ideal doğrultusunda tercihlerini yapacak olan geleceğin hukukçularına şimdiden başarılar diliyorum."

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Yılmaz Tunç Adalet Bakanlığı Hukuk YKS
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