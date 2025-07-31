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Eğitim
TRT Haber, AA 31.07.2025 08:36

YKS tercih süreci yarın başlıyor

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih dönemi başlıyor. Adaylar, tercihlerini 1-13 Ağustos arasında, ÖSYM’nin internet sitesinden yapabilecek.

YKS tercih süreci yarın başlıyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının 19 Temmuz'da açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih süreci yarın başlayacak. Adaylar tercihlerini 13 Ağustos'a kadar tamamlayabilecek.

Tercih işlemleri ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılabilecek.

Tercih sürecinde adaylara rehberlik edecek Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu ise 30 Temmuz’da yayımlandı.

Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

21 ve 22 Haziran'da düzenlenen 2025-YKS'ye 2 milyon 560 bin 649 aday başvurmuş, sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 351 bin 641 aday katılmıştı.

YKS tercih kılavuzu yayımlandı

2025 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruda, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun "osym.gov.tr" adresinde bugün ve yarın yayımda olacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir."

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