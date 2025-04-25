Bakan Tekin: Türkmenistan'ın yanında olmaya devam edeceğiz

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Tekin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Türkmenistan'da Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Bayramgül Orazdurdıyeva ve Eğitim Bakanı Gurbangeldiyev Jumamyrat Shamyradovich ile bir araya geldi.

Görüşmede Tekin, Türkiye Cumhuriyeti olarak Türkistan'daki ülkelerin, özelde Türkmenistan'ın ayrı değerlendirildiğini belirterek, bağımsızlığından sonra Türkmenistan'ı tanıyan ilk ülkenin Türkiye olduğunu hatırlattı.

Şubat ayında Türkiye'ye gelen Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ve Eğitim Bakanı Shamyradovich'in daveti üzerine bu ziyaretin gerçekleştirildiğini dile getiren Tekin, "Kardeşliğimizin bir göstergesi olarak bugün buraya güçlü bir ekiple geldik ve burada bulunmaktan çok memnun olduk." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını getirdiklerini söyleyerek, şöyle devam etti:

"2 yıldır Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapıyorum, yaklaşık iki ay önce Jumamyrat Bey'i Türkiye'de ağırladık ve verimli bir görüşme yaptık. Daha önce müsteşarlık yaptığım 2013-2018 yılları arasında Türkmenistan ile ilişkilerde çok önemli adımlar atarak işbirlikleri hayata geçirdik. Eğitim alanında yeni anlaşmalar imzalamak da bize nasip olur inşallah."

Türkmenistan ile eğitim ilişkilerinin artmasını önemsediklerine vurgu yapan Tekin, "İnanıyorum ki atacağımız yeni adımlarla eğitimde işbirliklerimiz daha güçlü hale gelecektir. Türkmenistan'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Bize düşen ilişkilerimizi daha da geliştirmek ve işbirliğine ilişkin amasız, fakatsız imza süreçlerini hızlandırmak. Türkiye ve Türkmenistan ne kadar güçlü olursa değerlerimizi o kadar güçlü savunuruz." dedi.

Tekin, Türkmenistan'ın Türkiye için önemli bir ülke olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ortak Türk-Türkmen Okulu ile ilgili desteklerinden dolayı Türkmenistan tarafına teşekkür ederim. Ayrıca karşılıklı olarak müfredatlarımızın gözden geçirilmesi bizim için önemli. Ortak tarihimize ve kültürümüze ilişkin müfredatlarımızda yer almasını arzu ettiğiniz konuları birbirimizle paylaşarak beraberce bu hususları değerlendiririz. Karşılıklı işbirliğini geliştirmek için atılacak bir adım varsa harekete geçmeye hazırız. Kardeşlik hukuku için eğitim işbirliği anlaşmasının imzalanmasının hızlanması elzemdir. Ortak yapacağımız çalışmalar dünya mirası için önemlidir."

Bakan Tekin, 55 ülkede 100 binin üzerinde öğrencisi olan Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Türkmenistan'da kurulması gerekliliğini ifade etti.

Orazdurdıyeva'dan ziyaret için teşekkür

Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Bayramgül Orazdurdıyeva, Bakan Tekin ve beraberindeki heyetle yapılan görüşmenin önemini ifade ederek, "Davetimizi kabul ederek uluslararası Matematik Olimpiyatı kapsamında ülkemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Karşılıklı ziyaretler ülkelerimizin tek taraflı ve çok taraflı ilişkilerini güçlendiriyor." dedi.

Orazdurdıyeva, eğitim alanında işbirliğinin gelişmesi için atılan adımları kıymetli çaba olarak değerlendirdiğini söyleyerek, "Şubat ayında Jumamyrat Bey Türkiye’yi ziyareti kapsamında gerek sıcak karşılama gerekse de bilgi paylaşılması noktasında bizim açımızdan çok değerliydi. Bu ziyaretlerin devamı mahiyetinde Eğitim Bakanlığımızın ilgili bürokratlarınca Türkiye’yi ziyaret gerçekleştirilecektir. Böylece istişare edilen konular yerinde görülecektir." diye konuştu.

Bakan Tekin ve beraberindeki heyete ziyaretleri ve verimli toplantıları için teşekkür eden Orazdurdıyeva, "TMV'nin ülkemize katkısı noktasında çalışmalarını değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Orazdurdıyeva, "Uluslararası gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Eğitim alanında olumlu tecrübelerinizi sistemimizde kullanmak istiyoruz. Ortak Türk-Türkmen Okulunu ziyaret ettiniz. Gelecekte de bu konuda yeni işbirlikleri yapacağız. Türkçe uzmanlarının yetiştirilmesini önemsiyoruz. Ülkemizin bazı ortak okullarında ikinci dil olarak Türkçe eğitimi veriliyor. Üniversitelerde de öğretiliyor. 1992'den bu yana mezun olanlar öğretmen olarak görev yapıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye ilişkilerini önemsiyoruz"

Türkmenistan Eğitim Bakanı Shamyradovich ise Orazdurdıyeva ile Tekin arasındaki görüşmeyi, şubat ayında Ankara'da yapılan görüşmenin bir devamı olarak nitelendirdiklerini dile getirdi.

Türkmenistan lideri Serdar Berdimuhammedov'un ülkesindeki eğitimin dünya standartları seviyesine gelmesi için çok çalıştığını aktaran Shamyradovich, bu gelişmelerde stratejik ortak olarak değerlendirdiği Türkiye ile olan ilişkilerini çok önemsediklerini belirtti.

Shamyradovich, Tekin'e, eğitim alanında önerileri ve destekleri için teşekkür ederek, "Gelecekte Türkmenistan'ın eğitim alanındaki gelişimini görmek adına diğer şehirlerimizi de ziyaret etmenizi istiyoruz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da "Bağımsız ve tarafsız Türkmenistan ile eğitim, sağlık ve gençlik gibi alanlarda yapılacak iş birliklerini hızla hayata geçirmeliyiz, bu ortak adımları önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu ise "İki devletin ortaya koyacağı politikalar önemli. Bağımsız ve tarafsız Türkmenistan'ı önemsiyoruz. Konuşmalarda iyi niyetler karşılıklı olarak ortaya konuldu. İmzaların atılmasını çok önemsiyoruz. İki tarafın gayretleri için tekrar teşekkür ederiz." dedi.

Türkiye-Türkmenistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Haluk İpek, "Gaspıralı İsmail ve Mahtumkulu'nun hayalini biz yaşıyoruz. İki Bakan'ın heyecanla yürüttüğü bu işbirliğine şahit olmaktan çok memnunum." diye konuştu.