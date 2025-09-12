Açık 15.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 12.09.2025 03:50

Bakan Tekin: Türkiye'nin eğitimde yükselişi OECD raporuna yansıdı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, OECD'nin yayımladığı "Bir Bakışta Eğitim 2025 Raporu"na ilişkin, "Bu başarı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme ve çocuklarımızın yarınlarını güvenle inşa etme gayretimizin bir meyvesidir. Türkiye Yüzyılı'nda eğitimde yükselişimiz kararlılıkla sürecek" dedi.

Bakan Tekin: Türkiye'nin eğitimde yükselişi OECD raporuna yansıdı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NSosyal hesabından Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütünün (OECD) her yıl hazırladığı ve ülkelerdeki eğitim sistemlerine dair en kapsamlı karşılaştırmalı verileri sunan, "Bir Bakışta Eğitim 2025 Raporu"na ilişkin açıklamada bulundu.

"Türkiye'nin eğitimde yükselişi OECD raporuna yansıdı" ifadesini kullanan Tekin, raporun, Türkiye'nin eğitimde kaydettiği büyük ilerlemeyi yeniden teyit ettiğini belirtti.

Bakan Tekin, uyguladıkları politikalarla okul öncesinden liseye kadar her kademede okullaşma oranının yükseldiğini aktardı.

Kamu kaynaklarından eğitime ayrılan payın, yüzde 10,6 ile OECD ortalamasının üzerine çıktığını vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, ilkokullarda ortalama 18, liselerde ise ortalama 12 oldu. Türkiye, OECD'nin en genç öğretmen kadrolarından birine sahip. Ders sürelerinde temel derslere ayrılan pay, OECD ortalamasının üzerine çıktı. İlkokullarda bu oran yüzde 47 iken (OECD ortalaması yüzde 41), ortaokullarda yüzde 30'a ulaştı. (OECD ortalaması yüzde 27). Bu başarı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme ve çocuklarımızın yarınlarını güvenle inşa etme gayretimizin bir meyvesidir. Türkiye Yüzyılı'nda eğitimde yükselişimiz kararlılıkla sürecek."

ETİKETLER
Eğitim OECD Yusuf Tekin
Sıradaki Haber
Dünyanın en prestijli yükseköğretim fuarında Türkiye pavilyonu dikkat çekti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:36
Erzurum'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
04:18
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısını kınadı
01:39
İtalya Dışişleri Bakanı Tajani: Türkiye gibi önemli bir ülkeyle iş birliği, insan kaçakçılarına karşı mücadelemizi güçlendirecek
00:53
Kartalkaya'daki yangında otel müdürünün otel yetkilileriyle telefon görüşmeleri ortaya çıktı
00:46
ABD'de üniversite kampüsünün yurt binası, silah sesleri duyulması üzerine boşaltıldı
00:34
İsrail’in Yemen'in başkenti Sana ile Cevf kentine hava saldırılarında ölü sayısı 46'ya çıktı
İzmir'de biriken çöplere tepki
İzmir'de biriken çöplere tepki
FOTO FOKUS
Sessiz depresyon: Sosyal medyada mutlu, içeride yalnız
Sessiz depresyon: Sosyal medyada mutlu, içeride yalnız
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ