Türk lise öğrencisine "suyun Nobeli" ödülü

İsveç'in başkenti Stockholm'de "Dünya Su Haftası" etkinlikleri kapsamında her yıl 2 bini aşkın su uzmanı, araştırmacı, kamu ve özel sektör temsilcisinin katılımıyla "Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışması" düzenleniyor.

Stockholm Su Vakfı adına Stockholm Su Enstitüsü (Stockholm International Water Institute-SIWI) tarafından 1997'den bu yana gerçekleştirilen yarışmada, "Halk Oylaması", suyun Nobeli olarak kabul edilen "Stockholm Gençler Su Ödülü" ve Üstün Başarı Ödülü veriliyor.

Yarışmada Türkiye'yi temsil edecek proje, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından düzenlenen "Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması"yla belirleniyor. Bu yıl, SANKO Okulları lise öğrencisi Kağan Mehmet Özkök'ün "Musluklar için ses sinyali işleme tabanlı ve yapay zeka destekli su sızıntı tespit sensörü: WAGUSE" projesi birinci olarak Stockholm'e gönderilmeye layık görüldü.

Özkök, projesiyle "Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışması"nda Üstün Başarı Ödülü almaya hak kazandı.

Özkök, yarışmanın su teknolojilerinde gençler için dünyanın en prestijli organizasyonu olarak bilindiğini söyledi.

Ödül töreninin Stockholm Konser Salonu'nda gerçekleştirildiğini belirten Özkök, "Ülkemizi temsil ettiğim bu prestijli yarışmada sahnede ödülü veren İsveç Veliaht Prensesi Victoria'ydı. Ayrıca bu ödülün, Nobel ödüllerinin de verildiği salonda takdim edilmesi beni çok mutlu etti. Hayatımda hiç unutamayacağım bir an oldu. Ülkemi temsil ederek orada ödül almak çok gurur vericiydi." dedi.

Özkök, ödül verilirken projeleri anlattıklarına işaret ederek, "İlk başta projenin içeriğinden bahsetmeye başladılar ve bahsedilen projenin benim projem olup olmadığını tam anlayamamıştım. Ardından benim projem olduğunu anladığımda gözlerimden yaş bile geldi ve inanılmaz mutlu oldum, gurur duydum. Ardından ödülü almak için sahneye çıktım." ifadelerini kullandı.

"Yapay zeka destekli su sızıntısı tespit sistemi geliştirdim"

Yarışmaya bu yıl 37 ülkeden 57 öğrencinin katıldığına dikkati çeken Özkök, "Yapay zeka destekli su sızıntısı tespit sistemi geliştirdim. WAGUSE adını verdiğim bu sistem, musluk ve sifonlardan gelen sesleri analiz ederek boşa akan suyu birkaç saniye içinde tespit ediyor ve görevli personellere bildirim gönderiyor. Böylece ciddi miktarda su israfının önüne geçilebiliyor." diye konuştu.

Özkök, geliştirdiği sensörün evlerde, kamusal alanlardaki tuvaletlerde, hastane ve havalimanı gibi gürültülü alanlarda da su kaçağını tespit edebildiğini anlattı.

Yaptığı tespit sisteminin benzerlerinden farklı olduğunu vurgulayan Özkök, "Geliştirdiğim yapay zeka, su sızıntısı sesini ve diğer sesleri ayırt edebiliyor çünkü bunu önceden biz eğittik. Saatler boyunca su sızıntısı sesleri dinlettirdik. Böylelikle yapay zeka kendi kendine öğrenmiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Özkök, sensörün su tüketiminin olduğu alanlardaki yakın bir prize takılarak çalıştığını belirterek, prize takıldıktan sonra su sızıntısı tespit edilirse cihazın üzerindeki kırmızı ışığın uyarı verdiğini aktardı.

Sensör, Gaziantep'te kamusal alanlarda kullanılmaya başlanacak

İklim değişikliği nedeniyle su kaynaklarının verimliliğinin öneminin giderek artacağına işaret eden Özkök, gelecek için suyun korunması gerektiğini vurguladı.

Özkök, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve yakın zamanda sensörün Gaziantep'te kamusal alanlarda kullanılmaya başlanacağını sözlerine ekledi.