Eğitim
TRT Haber 07.11.2025 10:52

Bakan Tekin: Tatil dönüşü okullarımızda büyük bir heyecanla sizleri bekliyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatile ilişkin öğrencilere yönelik, "İlgileriniz dahilinde okuyarak, yaşadığınız şehrin tarihi yerlerini ve doğal güzelliklerini ziyaret ederek verimli geçen bir tatil sizleri güçlendirecektir." dedi.

Bakan Tekin, NSosyal hesabından yayımladığı mesajda, ara tatillerin dinlenmek için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, öğrencilere tatilde dinlenirken kendilerine ve gelişimlerine zaman ayırmayı unutmamaları önerisinde bulundu.

Ara tatilin aile, arkadaşlar ve yakın çevreyle en iyi şekilde değerlendirilmesini tavsiye eden Tekin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

"İlgileriniz dahilinde okuyarak, yaşadığınız şehrin tarihi yerlerini ve doğal güzelliklerini ziyaret ederek verimli geçen bir tatil sizleri güçlendirecektir. Tatil dönüşü okullarımızda büyük bir heyecanla sizleri bekliyor olacağız.

Kıymetli öğretmenler, yoğun bir çalışma dönemini geride bırakarak ara tatile ulaştık. Bu kısa arada gerçekleştireceğimiz seminer çalışmaları, geride bırakılan eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesine fırsat sunan kıymetli bir zaman dilimidir. Çevrim içi olarak gerçekleştireceğimiz mesleki çalışma haftasında sizlere kolaylıklar diliyorum."

ETİKETLER
Milli Eğitim Bakanlığı Tatil Yusuf Tekin
