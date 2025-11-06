LGS merkezi sınavının tarihi belli oldu

Bakan Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav'ın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağını belirtti.

Sınavın içeriğine ilişkin de bilgi veren Tekin, "8'inci sınıf öğrencilerimize yönelik LGS kapsamındaki merkezî sınavda tüm sorular, öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Yusuf Tekin, mesajını, "Öğrencilerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." sözleriyle tamamladı.