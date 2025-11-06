Hafif Sağanak Yağışlı 15.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 06.11.2025 17:14

TUSAŞ Erasmus projesiyle lise öğrencileri Almanya'da staj yapıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yürütülen Erasmus plus (Erasmus+) projesi kapsamında, TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Uçak Bakım Teknolojisi Bölümü öğrencileri, Almanya'da staj yapıyor.

TUSAŞ Erasmus projesiyle lise öğrencileri Almanya'da staj yapıyor
[Fotograf: AA]

Almanya'nın Stade kentinde bulunan TAI Hamburg firmasında 30 Kasım'a kadar sürecek staj programında öğrenciler, iki grup halinde uygulamalı eğitim alıyor.

Program, gençlerin hem teknik hem de kişisel gelişimlerini destekleyerek uluslararası mesleki deneyim kazanmalarına ve Türkiye'yi Almanya'da temsil etmelerine olanak tanıyor.

Öğrenciler, uçak bakım, kalite kontrol, üretim planlama ve mühendislik süreçlerinde uluslararası iş kültürünü yakından deneyimleme imkanına sahip oluyor.

Bu kapsamda öğrenciler, havacılık ve uzay sanayisi alanında yetkinliklerini pekiştirirken iş disiplini, ekip çalışması ve yabancı dil becerilerini de geliştiriyor.

Öğrenciler, okulda edindikleri teorik bilgileri yurt dışındaki staj programı aracılığıyla uygulamaya dökme fırsatı buluyor.

TUSAŞ yetkilileri, Erasmus+ projesiyle gençlerin havacılık ve uzay sanayisi alanında uluslararası deneyim kazanmalarının Türkiye'nin havacılık vizyonu açısından büyük önem taşıdığını belirterek projeye katılan öğrencilerin teknik bilgi, yabancı dil ve ekip çalışması becerilerini geliştirdiğini ifade etti.

TUSAŞ tarafından desteklenen, havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek amacıyla kurulmuş olan TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, özellikle uçak bakım, elektronik, kompozit teknolojileri ve üretim sistemleri alanlarında eğitim veriyor.

Havacılık yapısal parçalarının üretimi ve montajı alanında faaliyet gösteren TAI Hamburg, Türk mühendisliği gücünü Avrupa'da temsil eden stratejik bir merkez konumunda bulunuyor.

ETİKETLER
Almanya Havacılık Staj TUSAŞ Uzay
Sıradaki Haber
LGS merkezi sınavının tarihi belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:41
Lübnanlılar, ülkenin güneyinde İsrail'in saldırı tehdidinde bulunduğu beldeleri boşaltıyor
17:22
Bakan Tunç: Noterlik hizmetlerinde zaman ve mekan sınırını ortadan kaldırdık
17:51
Bakanlık Gebze'deki 7 katlı binanın çökme nedenini açıkladı
16:54
Taş ocağı şantiyesindeki göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi
16:49
Bakan Ersoy, TBMM'deki "Hilalin Işığında" sergisini gezdi
17:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP Genel Başkanı Özel'e tazminat davası
İsrail'in Gazze'den alıkoyduğu 5 Filistinli serbest bırakıldı
İsrail'in Gazze'den alıkoyduğu 5 Filistinli serbest bırakıldı
FOTO FOKUS
Filipinler'i tayfun vurdu: En az 114 ölü
Filipinler'i tayfun vurdu: En az 114 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ