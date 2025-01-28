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Eğitim
AA 28.01.2025 16:01

Bakan Tekin, 81 ilin milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlık yöneticileri ve 81 ilin milli eğitim müdürleriyle istişare toplantısında buluştu.

Bakan Tekin, 81 ilin milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre Tekin, Ankara Gölbaşı Mogan MTAL Uygulama Oteli'ndeki 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başlamadan önce genel değerlendirme yapmak üzere düzenlenen toplantıya katıldı.

Tekin, burada yaptığı konuşmada, Bakanlığın eğitim politikalarını geliştirirken istişare kültürünü çalışmaların merkezine konumlandırdıklarını belirterek, "Eğitimde başarı bir aile, bir ekip havası içinde aynı hedefe birlikte yürümekten geçer" değerlendirmesinde bulundu.

İl ziyaretleri kapsamında gerçekleştirdiği il eğitim değerlendirme toplantılarına da değinen Tekin, kentlerdeki eğitim faaliyetleri ve yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması için bu toplantıların önemine işaret etti. Tekin, Bakanlıkça alınan kararların kentteki yansımalarını görmeyi ve il müdürlüklerince bu anlamda yapılan projeleri değerlendirmeyi kıymetli bulduğunu vurguladı.

Dönem sonu faaliyet haftasında 100 binden fazla etkinlik düzenlendi

Bakan Tekin, dönem sonu faaliyet haftasında ülke genelinde 100 binden fazla etkinlik düzenlendiğini bildirerek, bu programlara katkılarından dolayı MEB teşkilatına teşekkür etti.

Etkinlik haftasının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bütün olduğunu vurgulayan Tekin, faaliyet haftasının ana çıkış noktasının model ile entegre biçimde çocukların haftayı verimli şekilde geçirmesi olduğunu belirtti.

Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin öneminin altını çizerek, Bakanlık merkez teşkilatı bünyesindeki izleme ve değerlendirme çalışmalarının yanı sıra il müdürlükleri bünyesinde de bu sürece ilişkin faaliyetler yürütülmesini istedi.

Yapay zeka destekli "Bakanlık Yönetim Sistemi" hayata geçiriliyor

Yapay zeka destekli Bakanlık Yönetim Sistemi'nin hayata geçirildiği bilgisini veren Tekin, sistemin ilerleyen günlerde kullanılmaya başlanacağını ve anlık güncel verilerin alınması, yatırım planlarından personel hareketliliğine kadar küçük büyük yatırımlar gibi karar alma süreçlerinde bu sistemden yararlanılacağını aktardı.

Tekin, yakın zamanda birçok mevzuat güncellemesi yapıldığını hatırlatarak, il müdürlerinin bu konuları yakın takip etmelerini istedi.

Bakan Tekin'in ardından genel müdürler, bağlı oldukları bakan yardımcıları koordinesinde kendi alanlarıyla ilgili sunum yaparak, fikir alışverişinde bulundu

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Yusuf Tekin
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