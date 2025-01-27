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Eğitim
TRT Haber 27.01.2025 10:19

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan özel okullara ücret uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtlarını başlatan bazı özel okulların velilerden belirli bir hizmetin karşılığı olmayan "genel gider" ve "diğer ücretler" adı altında ek ücret talep etmesinin yasal düzenlemelere aykırı olduğu açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan özel okullara ücret uyarısı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, özel okulların somut bir hizmeti ifade etmeyen "diğer ücretler" veya "genel gider" adı altında velilerden ek ücret talep edemeyeceğine ilişkin tüm illere yazı gönderildi.

Yazıda, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtları kapsamında ücretlerini ilan eden bazı özel okulların "genel gider", "diğer ücret" gibi başlıklarla velilerden ücret talep ettiklerine dair Bakanlığa şikayetler ulaştığı belirtilerek, "Özel Öğretim Kurumları Kanunu" ve "Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde" yer alan ilgili hükümlere işaret edildi.

Mevzuatta, her okulun farklı bir hizmet yelpazesi olabileceğinden hareketle, "benzeri hizmetler" ifadesinin yer aldığına işaret edilen yazıda, Bakanlığa ulaşan şikayetlere istinaden bazı özel okulların bu başlığı amacına uygun olarak kullanmadıkları belirtildi.

"Mevzuata uygun değil"

"Benzeri hizmetler" kavramının kendisinden önceki hizmetlerin benzerini ifade ettiği ve somut bir hizmete yönelik olduğu aktarılan yazıda, şu uyarılarda bulunuldu:

"Öğrencinin tam olarak alacağı hizmetin belli olmadığı veya okulun işletme giderleri içinde kalan ve eğitim-öğretime müteallik olmayan veya ilerde çıkacağı tahmin edilen bir harcama için peşinen ücret toplama mahiyetinde olan 'genel gider', 'diğer ücretler' adı altında ücret alınmasının mevzuata uygun olmadığı, kanun ve yönetmelikle getirilen sınırlamaları aşmaya dönük uygulamalar olduğu açıktır."

Yazıda, okulların belirli bir hizmetin karşılığı olmayan hiçbir ücreti tespit ve ilan edemeyeceği, "genel gider" veya "diğer ücretler" adı altında ücret alamayacağı, aksi durumlar için mevzuatta müeyyidelerin bulunduğu uyarısı yapıldı.

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