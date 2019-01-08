Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'de yaşayan dilleri ve lehçeleri gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla ortaokul öğrencilerine yönelik "Yaşayan Diller ve Lehçeler" seçmeli programını başlattı.

Bu program kapsamında hazırlanan Arnavutça ve Boşnakça 6. sınıf ders kitapları tamamlandı.

Kitaplar dinleme, okuma, anlama ve yazma odaklı

Trakya Üniversitesi (TÜ) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında hazırlanan kitaplar, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Talim ve Terbiye Kurulunun onayından sonra yayımlandı.

TÜ Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölüm Başkanı ve Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Seda Taş, daha önce hazırladıkları ve ders kitabı tarafından okullarda okutulan 5. sınıf Arnavutça ve Boşnakça kitabının 6. sınıflar için olanın da tamamlandığını söyledi.

Taş, kitabın uzman öğretim üyeleri tarafından hazırlandığını anlattı.

"Arnavutça ve Boşnakça kitaplar editörlerin de kontrolünden geçerek öğrencilerin seviyelerine, alıştırmaların dil öğretimine uygun olup olmadığı kontrol edildi. Grafik tasarımları da Güzel Sanatlar Fakültemiz tarafından yapıldı. Kitabın dijital ortamdaki ses kayıtları da Arnavutça ve Boşnakça hocalarımız tarafından yapıldı. Şu anda 6. sınıf kitaplarını bitirdik. 6. sınıf kitaplarının seviyesi 5. sınıf kitaplarına göre daha yüksek. Dört beceriye yönelik. Bu beceriler dinleme, okuma, anlama ve yazma odaklı."

7. sınıf ders kitabı da tamamlanmak üzere

Taş, Arnavutça ve Boşnakça öğrenmek isteyenlerin bu kitapları Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile TÜ Edebiyat Fakültesi internet sitesinden indirebileceklerini belirtti.

Yaşayan dillerin kaybolmaması için TÜ'nün önemli bir vazifeyi yerine getirdiğini söyleyen Taş, adı geçen dillerin 7. sınıf ders kitabının da tamamlanmak üzere olduğunu vurguladı.

Arnavut ve Boşnaklarla Osmanlı Devleti'nden gelen ortak tarihe sahip olunduğunu anlatan Taş, şöyle konuştu:

"Birçok konuda paylaşımımız çok, aynı coğrafyayı paylaşıyoruz. Çok yakın ve kardeş milletleriz. Bunun en iyi örneği de fakültemizde 200, üniversitemizde 3 bin 300 yabancı uyruklu öğrencimiz eğitim görüyor. Kendilerine de her türlü desteği sağlıyoruz."

Kaynak: AA