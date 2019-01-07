Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) açıklamasına göre, 6. YÖKDİL Sınavı, 10 Mart 2019 Pazar günü saat 14.00'te, tek oturum halinde yapılacak.
Sınav, 30 il ve 35 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Sınav başvuruları ise 30 Ocak 2019-8 Şubat 2019 tarihleri arasında, "yokdil.yok.gov.tr" internet adresi üzerinden alınacak.
Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.
YÖKDİL Sınavı'na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılabiliyor.
Akademik yükseltmelere katılacak adaylar da sınava girebiliyor.
Kaynak: AA