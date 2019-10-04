Eğitim
ALES sonuçları açıklandı04 Ekim 2019 Cuma 09:18 - Son Güncelleme 04 Ekim 2019 Cuma 09:22
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın sonuçları ÖSYM'nin sitesinde açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 22 Eylül'de uygulanan 2019-ALES/2'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
Kaynak: AA
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