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Eğitim
TRT Haber 19.10.2023 17:07

Açık liseye geçiş yüzde 72 azaldı

Örgün eğitimden açık öğretim liselerine geçişi zorlaştıran yönetmelik değişikliğinin etkisi, kayıt sayısına yansıdı. Bu yıl açık liseye kaydolanların sayısı geçen yıla oranla yüzde 72 azaldı.

Açık liseye geçiş yüzde 72 azaldı

Milli Eğitim Bakanlığı açık öğretim lisesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1'inci dönem kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 16 Ekim'de sona erdi. Bu yıl kayıt yaptıranların sayısı geçen yıla oranla yüzde 72 daha az.

Milli Eğitim Bakanlığı, eylül ayında Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yaparak açık öğretim liselerine geçişe sınırlama getirdi.

Değişiklikle, milli sporcular, kaynaştırma öğrencileri, şehit ve gazi çocukları ile bakanlıkça mazereti uygun görülen öğrenciler gibi istisnalar dışında açık liseye nakil ve geçiş yapılmaması karara bağlandı.

Açık liseye geçiş yaklaşık 10 kat azaldı

Yeni düzenlemenin ardından, örgün eğitimden açık liseye kaydını aldıran öğrencilerin sayısında düşüş yaşandı.

Geçen yıl yaklaşık 430 bin öğrenci, örgün eğitimden açık liseye kaydını aldırmıştı.
Bu yıl ise sayı, 45 bine geriledi. 

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Açıköğretim Milli Eğitim Bakanlığı
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