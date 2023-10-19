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Eğitim
TRT Haber 19.10.2023 12:23

2023 - 2024 sınav takvimi güncellendi

2023 - 2024 eğitim öğretim yılı birinci dönem birinci sınav tarihleri güncellendi. Birinci sınavlar 30 Ekim - 10 Kasım 2023 tarihleri arasında, ikinci sınavlar ise 25 Aralık 2023 - 5 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacak.

2023 - 2024 sınav takvimi güncellendi

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 - 2024 eğitim öğretim yılına özgü olarak 1. dönem 1. sınav haftası tarihlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Değişikliğin Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarının daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla yapıldığı açıklandı:

Birinci sınavlar 30 Ekim - 10 Kasım tarihleri arasında 

"Okullarda gerçekleştirilen Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarının daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. sınavlarının tarihleri güncellenmiştir. Bu bağlamda 2023-2024 eğitim öğretim yılı; 1. dönem 1. sınavları, 30 Ekim -10 Kasım 2023 tarihleri arasında, 1. dönem 2. sınavları ise 25 Aralık 2023 - 5 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacaktır" 

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