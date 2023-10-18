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Eğitim
AA 18.10.2023 12:07

Okulların gelecek yılki pansiyon ücretleri belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretleri yeni yılda ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında 27 bin 900 lira, özel eğitim okullarında 37 bin 600 lira, mesleki eğitim kurumlarında 31 bin 300 lira olarak tespit edildi.

Okulların gelecek yılki pansiyon ücretleri belirlendi

2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında gelecek yıl 27 bin 900 liraya yükselecek.

Mesleki-teknik okul ve kurumlar ile 3308 sayılı Kanun kapsamında olan okulların pansiyon ücretleri de 31 bin 300 liraya çıkacak.

İlköğretim kapsamındaki özel eğitim okullarında söz konusu ücretler 37 bin 600 lira olacak.

2024 bütçe teklifiyle belirlenen pansiyon ücretleri şöyle:

Okul Türü ve Kademesi 2024 Yılı Ücreti (TL)
İlköğretim Kurumları
(İlkokul, Ortaokul, Yatılı Orta Okullar, İmam Hatip Okulları)		 27,900
İlköğretim Kurumları (Özel Eğitim Okulları) 37,600
Ortaöğretim Okulları
(Genel Liseler, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile İmam Hatip Liseleri)		 27,900
Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları
(3308 Sayılı Kanun Kapsamında Olan Okullar)		 31,300
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