Milli sporcular beden eğitimi öğretmeni olarak atandı

Milli Eğitim Bakanlığının resmi web sitesinden "milli sporcuların beden eğitimi öğretmeni olarak atanmaları" hakkında açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla 141 sözleşmeli öğretmen ataması tamamlandı." denildi.

"Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan duyuru doğrultusunda, milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atama işlemleri bugün tamamlandı.



Buna göre, uluslararası spor müsabakalarında Türkiye'yi temsil eden milli sporculardan beden eğitimi alanında 141 kontenjana atama yapıldı.



Öğretmen olarak ataması gerçekleşenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlandıktan sonra görevlerine başlayabilecek."