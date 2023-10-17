Parçalı Bulutlu 18.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT Haber 17.10.2023 14:22

Milli sporcular beden eğitimi öğretmeni olarak atandı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarına 141 milli sporcu, sözleşmeli beden eğitimi öğretmeni olarak atandı.

Milli sporcular beden eğitimi öğretmeni olarak atandı

Milli Eğitim Bakanlığının resmi web sitesinden "milli sporcuların beden eğitimi öğretmeni olarak atanmaları" hakkında açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla 141 sözleşmeli öğretmen ataması tamamlandı." denildi.

"Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan duyuru doğrultusunda, milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atama işlemleri bugün tamamlandı.

Buna göre, uluslararası spor müsabakalarında Türkiye'yi temsil eden milli sporculardan beden eğitimi alanında 141 kontenjana atama yapıldı.

Öğretmen olarak ataması gerçekleşenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlandıktan sonra görevlerine başlayabilecek."

ETİKETLER
Milli Eğitim Bakanlığı Milli Sporcular
Sıradaki Haber
A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:33
İsrail ordusu: Lübnan topraklarından İsrail tarafına yeni saldırı düzenlendi
15:35
Bakan Bolat: Manipülatif ilanlara 100 bin liraya kadar ceza kesilebilecek
15:25
Cumhuriyet'in 100. yılı AKM'de özel konserlerle karşılanacak
15:08
Çelik: Bazı ülkeler Gazzelilerin katledilmesine sessiz kalıyor
15:18
İsrail'in namlusunun ucundaki gazeteciler: Hedef mi, tehdit mi?
14:53
İsrail bombardımanı eşi ve 4 çocuğundan ayırdı
Savaşın 11'inci gününde İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor
Savaşın 11'inci gününde İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor
FOTO FOKUS
Mülteci kampındaki Gazzeliler, hayatta kalanları arıyor
Mülteci kampındaki Gazzeliler, hayatta kalanları arıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ