A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Ay-yıldızlıların 23 Ekim-30 Ekim tarihleri arasında Ankara'da Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde yapacağı hazırlık kampı kadrosu açıklandı.

Başantrenör Okan Halay yönetiminde çalışmalarını sürdürecek ve 23 oyuncunun yer alacağı milli takım kafilesi, 30 Ekim'de maça ev sahipliği yapacak Sakarya'ya geçecek. Milli takım, 3 Kasım'da da İtalya'ya hareket edecek.

Millilerin İtalya ile 1 Kasım'da oynayacağı ilk maç Sakarya'da Serdivan Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak. Rövanş karşılaşması ise 5 Kasım'da İtalya'nın Chieti kentinde Pala Santa Filomena'da oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak.

A Milli Hentbol Takımı'nın kamp kadrosu şöyle:

Kaleci: Coşkun Göktepe (Spor Toto), Mehmet Emre (Beşiktaş), Taner Günay (Sakarya Büyükşehir Belediyespor)

Sol Kanat: Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş), Samet Kanberoğlu (Sakarya Büyükşehir Belediyespor)

Sol Oyun Kurucu: Ali Emre Babacan (Beykoz Belediyesi), Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş), Doruk Pehlivan (HC Elbflorenz 2006), Fatih Çalkamış (Beykoz Belediyesi)

Orta Oyun Kurucu: Atakan Şirin (Sakarya Büyükşehir Belediyespor), Eray Karakoç (HC Ohrid), Halil İbrahim Öztürk (Sports Club Qatar), Ozan Erdoğan (Spor Toto)

Sağ Oyun Kurucu: Ramazan Döne (Sakarya Büyükşehir Belediyespor), Eyüp Arda Yıldız (Beşiktaş), Durmuş Ali Tınkır (Conversano)

Sağ Kanat: Çetin Çelik (Sakarya Büyükşehir Belediyespor), Görkem Biçer (TV Groswallstadt), Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş)

Pivot: Alper Aydın (Beykoz Belediyesi), Çağlayan Öztürk (Beykoz Belediyesi), İlkan Keleşoğlu (Sakarya Büyükşehir Belediyespor), Koray Ayar (TSV Hannover Burgdorf)