Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları'nın basın toplantısı gerçekleştirildi

İstanbul Valiliğinin iş birliğinde İstanbul Açık Deniz Yat Yarışı Kulübü tarafından yapılacak organizasyon, dünyada iki kıta arasındaki tek yat yarışı özelliği taşıyor.

İstanbul Boğazı'ndaki yarışla ilgili Mandarin Oriental Bosphorus'ta gerçekleştirilen basın toplantısına İstanbul Açık Deniz Yat Yarışı Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, organizasyonun sponsoru DHL Express'in Türkiye Genel Müdürü Volkan Demiroğlu, İstanbul Açık Deniz Yat Yarışı Kulübü Sportif Direktörü Engin Yuvaktaş ve geçen senenin şampiyonu Arçelik takımının temsilcisi Derya Hamarat katıldı.

İki kıtanın birleştiği İstanbul Boğazı'nda 27-29 Ekim tarihlerinde yapılacak Cumhuriyet Kupası organizasyonunun dostluk, eşitlik, barış ve adalet mesajları vereceğini söyleyen Ekrem Yemlihaoğlu, barış ve adalete her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Cumhuriyetin 100. yılının kutlanacağı 29 Ekim'e çok az kaldığını vurgulayan Yemlihaoğlu, şöyle devam etti:

"Bu kupa, bir yarıştan daha çok şey ifade ediyor. Yabancı donanmaların demirlediği bu denizlerde bugün gençlerimiz yelken kullanıyor. Bizlere bugünleri armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyoruz. Yarışa katılıp katılmadığına bakılmaksızın küçük ya da büyük tüm yelkenlileri, düzenleyeceğimiz kortejde yer almaya davet ediyoruz. Denizlerimizde sonsuza kadar bayrağımızın dalgalandığı nice 100 yıllara ulaşmayı diler, hepimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarım."

DHL Express Türkiye Genel Müdürü Volkan Demiroğlu da Türkiye'nin adının dünyaya duyurulması adına bu yarışın çok önemli olduğunu vurguladı.

[Fotoğraf: İHA]

"Kupanın ödülleri 10 farklı kategoride olacak"

İstanbul Açık Deniz Yat Yarışı Kulübü Sportif Direktörü Engin Yuvaktaş, 3 farklı sınıfta 100 tekne sayısına ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Gezgin sınıflarını desteklediklerini ve büyümesini istediklerini de dile getiren Yuvaktaş, profesyonel olmayan ve aileleriyle birlikte gelen tekne kullanıcılarının yarışa katılabileceklerini dile getirdi.

Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'de her kıyıda yelken açılabilmesini istediklerinin altını çizen Yuvaktaş, organizasyonla ilgili de şu bilgileri verdi:

"7 metreden 25 metreye kadar yelken açabilen her tekne bu yarışa ücretsiz olarak katılabilir. 27 Ekim'de Caddebostan-Adalar arasında şamandıra yarışları olacak. 28 Ekim'de Boğaz'da Dolmabahçe Sarayı önünde Ata'ya saygı duruşunun ardından yarışımız başlayacak. 29 Ekim, Cumhuriyetin 100. yılını doldurduğu o güzel gün. Sabah bir kortejle bütün teknelerimizle bir arada 100 yılı kutlamak istiyoruz. Bütün denizcilerimizi bu kortejde görmek istiyoruz. Kortejin ardından Adalar parkurunda yarışımızı gerçekleştireceğiz. Kupanın ödülleri 10 farklı kategoride olacak. Kadın yelkencileri desteklemek için 3 farklı kategoride ödül dağıtacağız. Üniversite öğrencilerine de özel ödül verilecek. Tamamlanan Muğla etabının ardından İstanbul etabıyla birlikte şampiyon belli olacak."

Geçen senenin şampiyonu Arçelik takımının temsilcisi Derya Hamarat da, 1 yıl boyunca ellerinde bulunan kupayı geri getirdiklerini, ancak 2 hafta sonra kupayı tekrar kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Hamarat, takım olarak kullandıkları teknenin, 2016 yılında vefat eden Mustafa Koç'a ait tekne olduğuna dikkati çekti.

"Onun verdiği manevi destekle bu yarışı yeniden kazanacağız. Bu sene çok zorlu rakiplerle karşı karşıyayız. Yurt dışından profesyonel rakipler var. Bu durum da yarışın keyfini artırıyor. Umarım izleyenler de bu zevki tadacaktır. Kupayı geri almak istiyoruz."