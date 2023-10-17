Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan Şahika Ercümen'e tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hatay'da gerçekleştirdiği paletsiz değişken ağırlık kategorisindeki dalışıyla, 105 metre olan dünya rekorunu geliştirerek 106 metre ile dünya rekorunun yeni sahibi olan Şahika Ercümen için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hatay'da gerçekleştirdiği paletsiz değişken ağırlık kategorisindeki dalışıyla, daha önce 105 metre olan dünya rekorunu geliştirerek 106 metre ile dünya rekorunun yeni sahibi olan Şahika Ercümen’i yürekten kutluyorum. Deprem bölgesinde farkındalık oluşturulması için 'Hatay'a nefes ol' sloganıyla organize edilen Cumhuriyet'in 100'üncü yılına ithafen yapılan rekor denemesini başarıyla gerçekleştiren Şahika Ercümen’i duyarlılığından dolayı da kutluyorum. Bu başarı, Türk kadınının gücünü ve elde edebileceği başarıları tüm dünyaya gösteriyor. Milli sporcumuzun dünya rekoru kırmasında emeği geçenlere de şükranlarımı sunuyor, Şahika Ercümen'e başarılarının devamını diliyorum."