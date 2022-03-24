Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 10:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Açık Lise (AÖL) sınav sonuçları açıklandı
Açık Öğretim kurumları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 2. dönem online sınav sonuçları açıklandı. AÖL ders geçme notu kaç, sınav sonuçlarına nasıl bakılır?
AÖL ders geçme notu kaç?
Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.
AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından açıklanacak. Sınavın sonuçları öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.
Etiketler: Açıköğretim Son Dakika
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