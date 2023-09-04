22 ülkeden akademisyen ve kamu görevlilerine Türkçe eğitim

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından gerçekleştirilen Kamu Görevlisi ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı (KATİP) kapsamında katılımcılara Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğinde 10 aylık eğitim verildi.

Ekvator Gine’sinden Sudan’a, Nijerya’dan Kazakistan’a kadar çok geniş bir coğrafyadan katılımcıların olduğu 10 aylık eğitimin ardından toplam 22 ülkeden 25 katılımcı sertifikalarını aldı.

KATİP programında konuşan YTB Başkanı Eren, ‘’Dışişleri bakanlıklarında çalışan, akademisyenlik yapan, adalet bakanlıklarında, diaspora ajanslarında, başbakanlıklarda çalışan, belediyelerde görev alan, bilim akademilerinde, yatırım ve kalkınma ajanslarında çalışan çok kıymetli bir katılımcı grubu ile bu programı düzenledik’’ dedi.

‘’Hangi ülke olursa olsun eşit ve adaletli bir ilişki her zaman önceliğimiz’’

Türkiye’nin dünyanın neresinde hangi ülke olursa olsun eşit ve adaletli bir ilişkiyi her zaman öncelediğine dikkat çeken YTB Başkanı Eren, katılımcıların Türkçe eğitiminin yanında kültürel faaliyetlerde de yer aldığını dile getirdi.

Dersler 10 ay boyunca Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde verildi

Abdullah Eren katılımcılara Türkçe’nin önemi için, şunları söyledi:

‘’Umuyorum ki Türkçe hem sizin için çok rahat konuşabildiğiniz kalıcı bir dil haline geldi. Hem dil eğitimi aldınız hem de 15 farklı konuda seminer aldınız. İnşallah buradan güzel hatıralarla, güzel anılarla ayrılıyorsunuz. Turizm alanında, medya alanında, diplomasi alanında ve belediyecilik alanında çalışanlar vardı. Umuyorum ki burada muhatap kurumlarınızla görüşebildiniz ve tecrübe kazandınız. Temennim o ki inşallah bundan sonra da Türkiye ile bağlantılarınızı devam ettireceksiniz.”

‘’Türkiye ile yapılabilecek iş birliklerini önceleyin’’

Program kapsamında katılımcıların kamu diplomasisi, medya ve insani yardım gibi alanlarda çalışan 13 farklı kurumu da ziyaret ettiğini aktaran Eren, ‘’Kendi ülkenize döndükten sonra Türkiye ile yapılabilecek iş birliklerini önceleyin. Bu anlamda yapılabilecek çalışmalar varsa bunları sizlerin aracılığınızla yapmayı çok isteriz’’ dedi.

‘’TOGG, TCG Anadolu, Kızılelma, 6 Şubat Depremi ve daha nicesine şahitlik ettiniz’’

Eğitim boyunca katılımcıların Türkiye’de yaşanan birçok olaya da şahitlik ettiğini vurgulayan Eren şu sözleri dile getirdi:

‘’Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otomobili TOGG’u görme imkanı elde ettiniz. Sizler buradayken Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma ve yine Türkiye’nin SİHA gemisi TCG Anadolu’da görücüye çıktı. Aynı zamanda maalesef bir acıyı da beraber yaşadık. 6 Şubat depremlerini yaşadık. Bizlerin yanında oldunuz. İki defa seçimler oldu. Türkiye gibi dış politikası derinlikli bir ülkenin vizyonuna da şahitlik ettiniz. Rusya ve Ukrayna krizinde Türkiye’nin aracılığı ile oluşturulan Tahıl Koridoru’na şahitlik ettiniz. Son NATO zirvesinde Türkiye’nin önemli rolünü takip ettiniz.”

‘’Türkçeyi Yaşatmaya, Konuşmaya Devam Edin’’

Katılımcılardan Türkçe’yi unutmamaları için Türk dizilerini izlemeyi tavsiye eden Eren,

‘’Sizlerden bir ricamız var. Türkçe zor bir dil. Ama bir defa öğrendiğiniz zaman unutması da zor. Unutmamak için Türk dizilerini izleyin. Türkçeyi sosyal medyadan, diziler üzerinden takip etmeye devam edin. Türkiye’nin haber kanallarını takip edin. Lütfen Türkçe’yi de yaşatmaya, konuşmaya devam edin’’ dedi.

‘’Aynı Ailenin Parçasıyız’’

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Bayraktar ise programa katılanlara teşekkür ederek ‘’Bu programa katılan herkes artık bizim ailemizin bir parçası. Sizlerden de ricamız bu ailenin bir parçası olduğunu unutmamanız. Ülkelerinize döndüğünüzde hem Türkiye hakkındaki kanaatlerinizin hem üniversitelerimizle iş birliklerinizin devam etmesini arzu ederiz’’ diye konuştu.



KURGU: FATİH ERSOY