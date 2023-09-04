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Eğitim
AA 04.09.2023 09:52

Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi, birinci ve dokuzuncu sınıflar için hazırlanan okula uyum programı kapsamında okullarda ilk ders zili çaldı.

Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı
[Fotograf: AA]

Uyum programı için okul öncesi, birinci ve dokuzuncu sınıf öğrencileri, okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla diğer kademe öğrencilerinden bir hafta erken buluştu.

Öğrenciler, yaklaşık 3 aylık yaz tatili sonrasında okullarına kavuşmanın heyecanını yaşadı.

Bakanlık, okul öncesinde, aile ve çocuklarla gerçekleştirilecek uyum sürecine destek olmak amacıyla okula uyum rehberi hazırladı. Rehberde, uyum haftasına yönelik uygulama çizelgesi ile 12 etkinlik örneği yer aldı.

Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı

Birinci sınıflar için 9 etkinlik örneği hazırlandı

İlkokul birinci sınıflara yönelik rehberde, uyum haftası uygulama çizelgesi ile 9 etkinlik örneği hazırlandı.

Uyum haftasında ortaöğretim kurumlarında eğitim öğretime başlayan hazırlık ve dokuzuncu sınıf öğrencileriyle velileri, eğitim öğretim dönemi başlamadan önce öğrenim görecekleri okul hakkında bilgilendirilecek.

Ayrıca bir haftalık dönemde, öğrencilerin yeni girdikleri okul ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunacak becerilerin kazandırılması ve okula aidiyet duygusunun geliştirilmesi hedeflendi.

Liseye başlayan öğrenciler ve velileri için de etkinlikler düzenlenecek.

Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı

Ortaokullara yönelik rehberlik uygulamaları 11-15 Eylül'de

Ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrenciler ve ailelerin katılacağı rehberlik uygulamaları, 11-15 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Velilere yönelik okula uyum rehberi sunumu 11 Eylül Pazartesi yapılacak, ikinci gün aile ve çocuklara okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak, kalan üç günde ise rehberlik uygulamalarına yönelik çocuklarla etkinlikler yapılacak.

Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı

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