Haber Giriş: 4 Nisan 2021 Pazar 14:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
2021-MSÜ temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
[Fotoğraf: Getty]
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na ait temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı yayımlandı. Soruların tamamına 10 gün süreyle erişim sağlanabilecek.
Bugün gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2021-MSÜ) temel soru kitapçığının ve cevap anahtarının yüzde 10'una Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) internet sitesinden erişim sağlanabilecek.
Sınava başvuran adaylar ise temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamını, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle inceleyebilecek.
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