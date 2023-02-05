Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar 10:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
19 milyon öğrenci için ders zili yarın çalacak
Okullarda ikinci dönem başlıyor. 19 milyondan fazla öğrenci, 2 haftalık yarıyıl tatilinin ardından yarın ders başı yapacak.
Yarıyıl tatili sona erdi. Okullarda, 2. dönem için yarın ders zili çalacak.
Öğrenciler, okullarına kavuşacakları için heyecanlı. Yalnızca öğrenciler değil, ebeveynler de ikinci dönem için hazır.
2022-2023 okul dönemi ise 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek.
Etiketler: Eğitim Yüz Yüze Eğitim
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