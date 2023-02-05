Yarıyıl tatili sona erdi. Okullarda, 2. dönem için yarın ders zili çalacak.

Öğrenciler, okullarına kavuşacakları için heyecanlı. Yalnızca öğrenciler değil, ebeveynler de ikinci dönem için hazır.

2022-2023 okul dönemi ise 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek.