Çocukların fotoğraflarının sosyal medyada yer almasının sakıncaları dile getirilirken, Facebook’un kurucusu Zuckerberg yeni bir uygulamayla çocukların fotoğraf paylaşmasını sağlamaya çalışıyor.

13 yaş altı çocukların fotoğraflarını paylaşabileceği instagram benzeri platformun kurulması sivil Toplum Örgütlerinin tepkisini çekti.

Onlarca çocuk hakları savunucusu örgüt Zuckerberg’i planlarını iptal etmeye çağırdı, bunun çocukları büyük riske atacağı uyarısında bulundu.

36’dan fazla çocuk savunuculuk grubu ve 60'tan fazla doktor, avukat ve eğitimci tarafından imzalı bir mektup Zuckerberg’e gönderildi.

Çocuk Instagramı tehlikesi

Instagram kullanıcılarının 13 yaş üzerinde olması gerekiyor ancak birçok çocuk kaçak olarak hesap açıyor.

Instagram'ın ana şirketi Facebook, 13 yaşın altındaki kişilerinde Instagram'ı güvenle kullanmalarına olanak tanıyan yeni bir Instagram sürümü üzerinde çalışıyor.

İnternet bağımlılığına yol açan platformlar uyku bozukluğu, depresyon gibi etkiler yaratsa da örgütlerin en çok dikkat çektiği nokta pedofili tehlikesi.

Facebook uyarılara karşın hazırlıkları sürdürüyor

Facebook sözcüsü Stephanie Otway, şirketin 13 yaşın altındaki çocukları hedefleyen uygulamalarda reklam göstermeyeceğini ve Facebook'un uygulamayı güvenli ve yaşa uygun hale getirmek için çocukların sağlığı ve güvenliği ile ilgili uzmanlara danışacağını söyledi.