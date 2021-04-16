Pakistan İçişleri Bakanlığı, Pakistan Telekomünikasyon Ajansının (PTA) isteği doğrultusunda sosyal medya platformları ve mesajlaşma uygulamaları Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp ve Telegram’ın, 11.00-15.00 saatlerinde askıya alındığını açıkladı.

PTA’nın, konuyla ilgili acil harekete geçilmesini talep ettiği ifade edilen açıklamada, söz konusu kararın gerekçesine yönelik bilgi verilmedi.

"Kamu düzeninin korunması"

PTA'dan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, kamu düzeninin ve güvenliğin muhafaza edilmesi için sosyal medya uygulamalarına erişimin, geçici olarak engellendiğini söyledi.

Karar, Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) Partisinin ülke genelinde düzenlediği protestoların arasında alındı.