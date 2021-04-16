Danimarka Sağlık Bakanlığı, ciddi yan etkilere yol açtığı gerekçesiyle AstraZeneca aşılarının kullanımını durdurdu.

Hayati riske yol açtığı düşünülen aşılar şimdi fakir ülkelere gönderiliyor.

Aşıların gelişmemiş ülkelerle paylaşılacağını açıklayan Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa başkanı Hans Kluge, "Danimarka Dışişleri Bakanlığı, aşıların dağıtılması için hazır ve seçenekleri araştırıyor" dedi.

Ciddi risk taşıyor

Danimarka’da aşılamanın ardından bazı kişilerde kan pıhtılaşması görülmüş, yetkililer aşının olağandışı kan pıhtılaşması, kanama, düşük kan trombosit sayıları gibi yan etkileri olduğunu bildirmişti.

Astra Zeneca aşılarının kullanımı daha önce de 19 ülkede durdurulmuştu.

Aşının ardından kan pıhtılaşmasından hayatını kaybedenler olmuştu.