Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, basına yaptığı açıklamada, Kandahar'ın Şahveli Kot ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.

Saldırıda aralarında çocukların bulunduğu 4 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Barikzey, olaydan Taliban'ı sorumlu tuttu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), 14 Nisan'da Afganistan'da 2021'in ilk çeyreğinde 573 sivilin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Sivil ölümlerinde, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 29 artış yaşandığı ifade edilen açıklamada, bu ölümlerin yüzde 43,5'inden Taliban, yüzde 17'sinden hükümet yanlısı gruplar, yüzde 5'inden terör örgütü DEAŞ, geri kalanından ise devlete muhalif gruplar sorumlu tutulmuştu.

Ülkede şiddetin sonlandırılması için barış çabaları devam ediyor.