Dünya
Zırhlı araçtan savrulan dolarları toplamak için birbirleriyle yarıştılar
10 Temmuz 2019 Çarşamba 20:05 - Son Güncelleme 10 Temmuz 2019 Çarşamba 20:38
ABD’de otoyolda kapısı açılan zırhlı araçtan para yağdı. Havaya saçılan paraları toplamak için sürücüler araçlarını emniyet şeridine çekti.
Olay ABD’nin Atlanta şehrinde, Ashford Donwoody yolunda meydana geldi. Para taşıyan zırhlı aracın yan kapısı açılınca otoyola paralar saçıldı.
Paraları toplamak için araçlar emniyet şeridinde durdu. Araçlarından inen insanlar yollardaki parayı toplarken görüntülendi.
Daha sonra polisin olay yerine intikal etmesi sonucu araçlar dağıldı.
Kaynak: DHA
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