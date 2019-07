ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada İran'a yüklendi.

İran'ın uzun süredir gizlice uranyum zenginleştirmesi yaptığını öne süren Trump, bu durumun, eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve eski Başkan Barack Obama yönetiminin yaptığı 150 milyar dolarlık "korkunç" anlaşmayı tamamıyla ihlal ettiğini belirtti.

Iran has long been secretly “enriching,” in total violation of the terrible 150 Billion Dollar deal made by John Kerry and the Obama Administration. Remember, that deal was to expire in a short number of years. Sanctions will soon be increased, substantially!