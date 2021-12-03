Zimbabve Devlet Başkan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı Constantino Chiwenga, ülkede Omicron varyantı vakası tespit edildiğini açıkladı.

Chiwenga, Omicron varyantının ülkedeki kaç kişide tespit edildiğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

Zimbabve'ye seyahat yasakları gelmişti

Ülke olarak tehlikeli bir dönemden geçtiklerini ifade eden Chiwenga, Zimbabve'nin salgının 4. dalgasına girmek üzere olduğunu ifade etti.

Çok sayıda ülke, 26 Kasım'dan itibaren, o tarihte henüz hiçbir Omicron vakası tespit edilmediği halde Zimbabve'ye seyahat yasağı uygulamaya başlamıştı.

Zimbabve Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 26 Kasım'da 62 vakanın kaydedildiği ülkede, son 24 saatte 712 vaka tespit edildi.

Bugüne kadar 135 bin 337 vakanın kaydedildiği ülkede, son 24 saatte COVID-19 kaynaklı can kaybı yaşanmadı.