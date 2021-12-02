Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 22:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'dan 8 Afrika ülkesinden gelenlere giriş kısıtlaması
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ukrayna, COVID-19'un Omicron varyantı nedeniyle 8 Afrika ülkesinden gelenlerin girişini geçici durdurma kararı aldı.
Ukrayna'da Bakanlar Kurulunun kararına göre, yarından itibaren, son 14 günde Güney Afrika, Botswana, Malavi, Zimbabwe, Namibya, Lesotho, Esvatini ve Mozambik'te 7 günden fazla kalanların ülkeye girişi geçici olarak durduruldu.
Bu ülkelerden gelen Ukrayna vatandaşları ve Ukrayna'da oturumu olan kişiler ise 14 günlük karantinaya tabi tutulacak.
Ülkede 29 Kasım'da Omicron varyantı nedeniyle 7 Afrika ülkesinden gelenlere 14 günlük karantina mecburiyeti getirilmişti.
Etiketler: Ukrayna Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Omicron Güney Afrika
Son Haberler
- 23:35
- 22:44
- 22:38
- 22:25
- 22:37
Sıradaki Haber
ABD Rusya'yı uyardı: 2014'teki gibi hareket etme
Yükleniyor lütfen bekleyiniz