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Dünya
AA 17.10.2024 14:10

Zeytin toplayan Filistinli kadın İsrail askerlerinin açtığı ateşte öldü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusunda İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaralanan Filistinli kadın yaşamını yitirdi.

Zeytin toplayan Filistinli kadın İsrail askerlerinin açtığı ateşte öldü
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin Cenin kentinin doğusundaki Fakua köyünde ateş açması sonucu yaralanan Hanan Ebu Selame (59) isimli Filistinli kadın hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri, Cenin kentinin kuzeydoğusundaki Fakua köyünde ayrım duvarı yakınlarında zeytin hasatı yapan Filistinli kadını ateş açarak yaraladı.

Cenin'deki İbn Sina Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadın hayatını kaybetti.

Ayrıca Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde bulunan Kefr el-Lebed beldeside zeytin toplayan Filistinlilere ateş açtı.

Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesinde aktivist Eymen Garib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin hasat mevsiminde zeytin toplayan Filistinlilere ateş açtığını belirtti.

Saldırının ardından olay yerine gelen İsrail askerlerinin Filistinli çiftçilere karşı göz yaşartıcı gaz bombası kullandığını ifade eden Garib, çok sayıda çiftçinin gazdan etkilendiğini aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 756 Filistinli hayatını kaybetti.

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