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Dünya
AA 17.10.2024 13:06

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Yeni doğan ünitesinde "felaket" yaşanabilir

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, kuzeydeki Beyt Lahiya kentinde bulunan ve İsrail ordusunun 13 gündür abluka altında tuttuğu Kemal Advan Hastanesinde yeni doğan ünitesinde "gerçek bir insani felaket" yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Yeni doğan ünitesinde "felaket" yaşanabilir

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastaneyi abluka altına tutması nedeniyle hastanede ciddi bir yakıt krizi ile ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığı aktarıldı.

Açıklamada, "Kemal Advan Hastanesi yeni doğan ünitesindeki bebeklerin gerçek bir insani felaketle karşı karşıya" olduğu vurgulandı.

Hastanenin Gazze'nin kuzeyindeki yeni doğan ünitesine sahip tek yer olarak varlığını sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, ablukanın kaldırılmaması ve hastanenin ihtiyaçlarının giderilmemesi durumunda yeni doğan ünitesindeki çocukların yaşamını yitireceği ifade edildi.

İsrail ordusu, 13 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'a kara ve hava saldırılarını sürdürürken, bölgeyi sıkı bir ablukaya tabi tutuyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 438 Filistinli öldü, 99 bin 246 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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