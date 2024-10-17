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Dünya
AA 17.10.2024 12:44

Nijerya'daki akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu ölü sayısı 153'e çıktı

Nijerya'nın kuzeyindeki Jigawa eyaletinde akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 153'e yükseldi.

Nijerya'daki akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu ölü sayısı 153'e çıktı
[Fotograf: AFP]

Nijerya Acil Durum Ajansı (SEMA) Jigawa Eyaleti Genel Sekreteri Haruna Mairiga, AA muhabirine, Jigawa'nın Majiya bölgesinde akaryakıt tankerinin patlaması sonucu ölenlerin sayısının 153'e çıktığını belirtti. Mairiga, hayatını kaybedenlerin patlamanın meydana geldiği yerde tanınamayacak şekilde yandığını söyledi.

Jigawa Eyaleti Polis Sözcüsü Lawan Adamu ise patlamada yaralanan 100 kişinin tedavi altına alındığını kaydetti.

Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, olayın ardından ülke genelinde yakıt taşıma güvenliği protokollerinin kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesini talep etti.

Jigawa eyaletinin Majiya bölgesine bağlı Kano-Hadeja kara yolunda dün gece saatlerinde akaryakıt taşıyan tanker hız yaparken kontrolden çıkarak devrilmişti. Yöre halkının devrilen tankerdeki akaryakıtı boşaltmaya çalıştığı sırada tanker patlamış, çok sayıda kişi yanarak can vermişti.

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