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Dünya
AA 17.10.2024 12:33

ABD'de İsrail yanlısı profesör, öğrencilere sözlü taciz uyguladığı gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldı

ABD'deki Columbia Üniversitesi, İsrail yanlısı görüşleriyle bilinen İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Shai Davidai'yi üniversite çalışanlarına ve öğrencilere tehditkar davranışlar sergilediği ve sözlü taciz ettiği gerekçesiyle geçici olarak görevinden uzaklaştırdı.

ABD'de İsrail yanlısı profesör, öğrencilere sözlü taciz uyguladığı gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldı

 

Columbia Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, İşletme Fakültesinde görevli Davidai'nin öğrenciler ile üniversite çalışanlarına karşı tehditkar davranışlar sergilediği ve sözlü tacizde bulunduğu belirtilerek, akademisyenin geçici olarak görevinden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Davidai'nin ifade özgürlüğü haklarının korunduğu ancak tehdit, taciz veya zorbalık içeren davranışların üniversite politikalarına aykırı olduğu ifade edilen açıklamada, bu kapsamda, akademisyenin kampüse girişinin sınırlandırıldığı aktarıldı.

Açıklamada Davidai'ye, üniversitenin çalışanlara yönelik davranış politikaları konusunda eğitim alması şartının getirildiği ifade edilerek, söz konusu uzaklaştırmanın akademisyenin maaşını ve üniversitedeki statüsünü etkilemeyeceği bildirildi.

Davidai, Columbia Üniversitesindeki Filistin yanlısı öğrenci protestolarına karşı sergilediği sert tavırlarla ve sosyal medyada sık sık Filistin yanlısı öğrenci ve akademisyenleri terörü desteklemekle suçlamasıyla gündeme geliyordu.

Üniversite yönetimi, İsrail karşıtı öğrenci protestoları sırasında güvenlik görevlileriyle giriştiği tartışmaları ve üniversite yetkililerini hedef alan açıklamaları nedeniyle şikayet edilen Davidai hakkında inceleme başlatmıştı.

Columbia Üniversitesi, geçen yıl İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı düzenlenen Filistin yanlısı gösterilerin merkezlerinden biri haline gelmişti.

Öğrencilerin, üniversitenin İsrail bağlantılı şirketlere yaptığı yatırımlardan çekilmesi talepleri ABD genelinde yankı uyandırmıştı.

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ABD İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
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