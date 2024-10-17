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Dünya
AA 17.10.2024 11:29

NATO Savunma Bakanları, Brüksel'de toplandı

NATO ülkelerinin savunma bakanları, Brüksel'de İttifak'ın savunma ve caydırıcılığının artırılması, Ukrayna'nın desteklenmesi, Asya-Pasifik ve Avrupa Birliği (AB) ile ortaklıkların güçlendirilmesi gündemiyle toplandı.

NATO Savunma Bakanları, Brüksel'de toplandı
[Fotograf: AA]

Müttefik savunma bakanları, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte başkanlığında yapılan ilk toplantıda, Brüksel'de NATO karargahında bir araya geldi.

Toplantıda, Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil ediyor.

NATO Genel Sekreteri Rutte, toplantının girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Asya-Pasifik'teki ortaklar Yeni Zelanda, Avustralya, Japonya ve Güney Kore'nin savunma bakanlarının ilk kez bir NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacağını belirten Rutte, AB'nin de toplantıya katılacağını, bölgesel ortaklarla işbirliğini derinleştirmeye önem verildiğini söyledi.

Rutte, Brüksel'de aynı saatlerde düzenlenen AB zirvesine katılmak üzere gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın bir bölümüne de katılacağını bildirdi.

 

Genel Sekreterlik görevini üstlendiği 1 Ekim'de bu yana Zelenskiy ile ilk resmi ziyaretini yaptığı Kiev'de ve ardından Londra'da görüştüğünü anımsatan Rutte, bu kez üçüncü kez NATO karargahında bir araya geleceğini aktardı.

Mark Rutte, Zelenskiy'ye temmuzda yapılan Washington Zirvesi'nde taahhüt edilen 40 milyar avroyu yıl sonuna kadar teslim etme konusunda iyi bir nokta olunduğunu ifade edeceğini kaydetti.

"Açıkçası, Zelenskiy ve Ukrayna'nın Rusya ile görüşmelere güçlü bir konumdan başlayabileceği bir yerde olmak istiyoruz" diyen Rutte, ABD'nin dün duyurduğu Ukrayna'ya 425 milyon dolarlık yeni savunma yardımını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Orta Doğu'daki gelişmeler

Rutte, bir soru üzerine Orta Doğu'daki durumun doğrudan İttifak'ın gündeminde yer alamayacağını vurgulayarak, şu görüşleri paylaştı:

"Açıkçası, bence hepimiz Orta Doğu'da, Gazze'de, İsrail'de, tabii ki Lübnan'da olup bitenler konusunda son derece endişeliyiz. Şu anda İsrail, İran ve vekillerine karşı birden fazla cephede savaşıyor. Çok sayıda cana mal oluyor ve insanların çektiği acı hepimizi üzüyor. Müttefiklerimle yaptığım görüşmelerde, onların saatlerce bu krizi aşmaya çalıştıklarını biliyorum."

ETİKETLER
Avrupa Birliği İsrail NATO Ukrayna Vladimir Zelenskiy Yaşar Güler Mark Rutte
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