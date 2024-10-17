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Dünya
AA 17.10.2024 11:04

Bangladeş'te eski Başbakan Hasina hakkında tutuklama kararı çıkarıldı

Bangladeş'te mahkeme, 5 Ağustos'ta Hindistan'a kaçan eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid hakkında, bu yılın temmuz ve ağustos aylarındaki kitlesel öğrenci protestoları sırasında işlendiği iddia edilen insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama kararı çıkardı.

Bangladeş'te eski Başbakan Hasina hakkında tutuklama kararı çıkarıldı
[Fotograf: AA]

Bangladeş basınındaki haberlere göre, Uluslararası Suçlar Mahkemesi (ICT), hakkındaki suçlamalarla ilgili eski Başbakan Hasina'ya ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, bu yılın temmuz ve ağustos aylarındaki kitlesel öğrenci protestoları sırasında işlendiği iddia edilen insanlığa karşı suçlar nedeniyle Hasina'nın tutuklanmasına karar verdi.

Hasina'nın Avami Birliği Partisi ve bazı yetkililerin yanı sıra eski üst düzey kolluk kuvvetleri yetkilileri hakkında 60'ın üzerinde suç duyurusu yapıldı. Bu suçlamalar arasında zorla kaybetme, cinayet ve soykırım iddiaları yer alıyor.

ICT'den 14 Ekim'de yapılan açıklamada, yüzlerce kişinin öldüğü öğrenci protestolarından sonra Hindistan'a giden Hasina'nın iadesi için Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatından (Interpol) yardım talep edileceği bildirilmişti.

Bangladeş'teki geçici hükümet, öğrenci protestolarında 708 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

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