İşgalci İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki kuşatmasını 13. gününde sürdürüyor

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyine yiyecek, su ve insani yardımlarını girişini engelleyip kuşatmasını sürdürerek soykırım suçu işlemeye devam ediyor.

Bölgeye hava saldırılarını da sürdüren İsrail ordusu, binaları havaya uçurmaya ve mahalleleri yok etmeye devam ediyor.

Yerel kaynaklar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu, art arda 13. gününde Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik kuşatmasını sıkılaştırıyor. Cibaliye kampındaki 200 bin Filistinliyi su, yiyecek, yakıt ve ilaçtan mahrum bırakıyor. Bölgedeki zor hayat şartları sebebiyle insani kriz derinleşiyor. Cibaliye kampına kara saldırısı düzenleyen İsrail ordusu, içinde insanların yaşadığı binaları havaya uçurarak ve ateşe vererek Filistinlilere karşı soykırım suçu işlemeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada da İsrail ordusunun Cibaliye kampındaki Ebu Raşid Göleti yakınında bulunan "Saliha" ailesine ait evi hedef aldığı aktarıldı.

İsrail saldırısının ardından çıkan büyük yangının sivil savunma ekiplerince söndürüldüğü belirtildi.

Sağlık kaynakları da İsrail ordusunun Beyt Lahiya'nın Şeyh Zayid bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Halife Okulu'nu bombaladığını bildirdi.

Kaynaklar, İsrail bombardımanı sebebiyle ölenler ve yaralananların olduğunu paylaştı.

İsrail saldırısı sebebiyle okulda yangın çıktığını aktaran kaynaklar, "Yangında yerinden edilen insanların eşyalarının çoğu kül oldu. Yaralananlar da Endonezya Hastanesine kaldırıldı." bilgisini verdi.

Sivil Savunma Müdürlüğünden bir kaynak da "İsrail ordusu Cibaliye Mülteci Kampı ve Beyt Lahiya beldesindeki Filistinlilerin evlerini yoğun bir şekilde bombaladı. Ölenler ve yaralananlar var ama İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle sağlık ve sivil savunma ekipleri bu kişilere ulaşamadı." açıklamasında bulundu.

Başka görgü tanıkları da İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeybatısındaki Saftavi bölgesine yoğun bir şekilde ateş açtığını, insansız hava araçlarıyla da Cibaliye kampında hareket eden her şeyi hedef aldığını kaydetti.

Gazze kentindeki saldırılar

Tanıkların verdiği bilgiye göre, İsrail donanmasına ait hücum botları ise Gazze kenti sahilini bombalarken, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini böldüğü Netzarim koridorunda konuşlu askeri araçlar, kentin güneyindeki Zeytun ve Sabra mahallelerini yoğun bir şekilde bombardımana tuttu.

İsrail ordusu, Zeytun Mahallesi'nin güneyindeki Devlet Kavşağı bölgesinde sivil binaları havaya uçurarak, büyük bir yıkıma neden oldu.

Silahlı dronların yoğun bir şekilde ateş açmasıyla eş zamanlı, İsrail askeri araçları Selahaddin Caddesi üzerinden Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı girişinin yakınına yöneldi.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

İsrail ordusu, 6 Ekim'de başta Cibaliye Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyine kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliye ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak, boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

İsrail hükümeti, geçen ay basına yansıyan plana ilişkin bir açıklama yapmazken, İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde eylül ayında kabinenin bu planı incelediği duyurulmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 409 Filistinli öldü, 99 bin 153 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.