Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yeni bir video mesaj yayınladı.

Zelenskiy, Rus ordusunu büyük kayıplara uğratan Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Donbas, Harkiv ve Kiev'de düşman saldırılarına karşı mücadele etmeye devam ettiğinin altını çizdi.

"Savunucularımız Rusya'nın saldırılarını püskürterek, Rus yönetimini, basit ve mantıklı düşünce olan, konuşmanın gerekli olduğuna yönlendiriyor." diyen Zelenskiy, "Vakit kaybetmek için değil, acilen anlamlı, dürüst ve sonuç için konuşulmalı." ifadelerini kullandı.

"Rusya ile görüşme ciddi olmalı"

Vladimir Zelenskiy, Rusya ile görüşmenin "ciddi" olması gerektiğini dile getirerek şunları söyledi:

"Daha şimdiden 16 bin Rus askeri öldü. Ne için? Bu kime ne veriyor? Konuşma ciddi olmalı. Ukrayna'nın egemenliği garanti altına alınmalı, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü sağlanmalı. Yani şartlar adil olmalı. Aksi takdirde, Ukrayna halkı bunu kesinlikle kabul etmeyecek."