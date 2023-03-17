Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma 20:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zelenskiy, ülkesinin Estonya'daki büyükelçisini görevden aldı
[Fotograf: AA]
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna’nın Tallinn Büyükelçisi Mariana Betsa’nın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı internet sitesinde Zelenskiy’in ilgili kararnamesi yayımlandı. Kararnamede, Ukrayna'nın Tallinn Büyükelçisi Betsa'nın görevden alındığı belirtildi.
Zelenskiy’in imzaladığı başka bir kararnamede de Betsa'nın yerine Maksim Kononenko’nun atandığı aktarıldı.
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