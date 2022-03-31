Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ve Rusya arasındaki barış görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. Zelenskiy, "Ancak şu anda sadece sözler var, somut hiçbir şey yok" dedi.

Zelenskiy, Ukrayna kuvvetlerinin Donbas bölgesinde Rusya'nın yeni saldırılarına hazırlandığını da dile getirdi.

"Topraklarımızı kimseye vermeyeceğiz"

Zelenskiy, Telegram hesabından yayınladığı videoda ise "Topraklarımızın bir metresini bile kimseye verecek değiliz" ifadesini kullandı.

“Müzakerede konuşulan Kiev ve Çernihiv bölgelerinden Rus ordusunun sözde çekilmesinin aslında Ukrayna askerlerinin başarısı olduğunu biliyoruz. Oturdukları rahat koltuktan bizim askerlerimize savaşmayı öğretenleri savaşa bilhassa iştirak etmeye davet ediyorum.”



“Barış zamanında dünya siyasetçilerinin alıştığı müzakere konularının oluşmasının savaş sürecinde beklenmesi yanlış” diyen Zelenskiy, “Donbas bölgesinde yeni darbelerini gerçekleştirmeyi planlayan Rus ordusunun birikmesini görebiliyoruz” dedi.

