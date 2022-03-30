Rusya’dan geçici ateşkes açıklaması. Sivillerin Mariupol’den çıkışı için geçici ateşkes ilan edildi. Detayları @trthaber muhabiri Eşref Yalınkılıçlı aktardı.https://t.co/qSIOnjzIoX pic.twitter.com/Jf0WhbIR9k — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 30, 2022

Rusya Savunma Bakanlığı, geçici ateşkesin bugün saat 10.00'dan itibaren başlayacağını açıkladı.

Ateşkesin insani amaçlarla ilan edildiğini belirtilerek, sivillerin ve yabancı vatandaşların Mariupol'den Zaporijya'ya tahliyesi için ek bir insani koridor açılacağı duyuruldu.

TRT Haber Muhabiri Eşref Yalınkılıçlı kararı değerlendirdi.

"Mariupol şu anda Rusya tarafından kuşatılmış durumda ve Rusya buradan bir an önce sivillerin tahliye edilmesini istiyor. Rus ordusu, Ukrayna güçlerini Mariupol'deki sivilleri kendilerine karşı bi kalkan olarak kullanmakla suçlamıştı. Kırım'ın Rusya karasına doğrudan bir bağlantısı yok. Mariupol'ün alınmasıyla doğrudan kara bağlantısının kurulması hedefleniyor."

Açıklamada Harkiv'de Ukrayna güçlerinin kontrolündeki bölgelerde insani durumun da kötüleştiği vurgulandı.