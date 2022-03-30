İsviçre'de hükümet, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, 16 Şubat'ta COVID-19 yasaklarının birçoğunun sonlanmasıyla başlayan normalleşme sürecinin cuma tamamlanacağı, bu kapsamda toplu taşıma araçları ve sağlık merkezlerinde halen geçerli olan maske takma zorunluluğunun sona ereceği açıklandı.

COVID-19 testi pozitif çıkanlara 5 gün karantina zorunluluğunun da cuma son bulacağı bilgisi paylaşıldı.

Bütün tedbirlerin ulusal çapta kaldırılmasına karşın yerel idarelerin, salgının durumuna göre bazı alanlarda maske zorunluluğunu federal hükûmete danışmaksızın yeniden getirebileceği bilgisi verildi.

Bern, Cenevre ve Valais kanton idareleri, sağlık merkezlerinde maske zorunluluğuna şimdilik devam edeceklerini açıkladı.

"Krizin bittiğini söyleyemeyiz"

Toplantı sonrası basına konuşan İçişleri Bakanı Alain Berset, "Krizin bittiğini söyleyemeyiz fakat krizin vahim evresi son buldu" dedi.

Berset, martta COVID-19 vakalarındaki artışa rağmen salgınla mücadelenin "yolunda gittiğini" ve "hastanelerdeki durumun sabit olduğunu" vurguladı.

Son 24 saatte 16 bin 462 kişinin testinin pozitif çıktığı İsviçre'de vaka artışları geçen haftaya göre yüzde 37 düştü.

Aşı sertifikası zorunluluğu kaldırılmıştı

Hükümetin 16 Şubat'ta aldığı kararla koronavirüs tedbirlerinin büyük bir kısmı sonlandırılmış, bu tarihten itibaren bar, restoran, kafe, tiyatro, konser, spor salonu ve diğer kapalı mekanlara girişlerde koronavirüs aşı sertifikası zorunluluğu kaldırılmıştı.

Maske takma zorunluluğunda da hafiflemeye gidilmiş, iş yerleri başta olmak üzere konser alanı, alışveriş merkezi ve okullarda maske takmanın artık gerekmeyeceği duyurulmuştu.