Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlarda aşırıya gidilmesinin çatışmaya taraf olamayanlara zarar vereceğini savundu.

Vang, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel ile çevrimiçi görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Soğuk Savaş zihniyetinin ve bloklar arası cepheleşmenin Avrupa'ya güven ve istikrar getirmeyeceği, yaptırımların çatışmayı artıracağı görüşlerini dile getiren Vang, "Taraf olmayan ülkelere ve halklara bedel ödetmek ne adil ne de yasaldır" dedi.