Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Putin’in Scholz ile görüşmesinde, Rusya’nın doğal gaz ticaretinde rubleyle ödeme sistemine geçme kararının detaylarını aktardığı belirtildi ve şu sözler yer aldı:

“Anlaşmalardaki değişiklik kararı, Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya Merkez Bankası döviz rezervlerini uluslararası hukuka aykırı bir şekilde dondurması nedeniyle alınmıştır.”

Uzmanlar ek görüşmeler yapacak

Rubleyle ödeme sistemine geçilmesinin, Rus gazı ithal eden Avrupalı şirketler için sözleşme şartlarını kötüleştirmeyeceğine işaret edilirken, liderlerin, iki ülke uzmanlarının bu konuda ek görüşmelerde bulunması konusunda anlaştığı açıklandı.

Putin’in Scholz’u, dün İstanbul’da gerçekleştirilen müzakereler konusunda bilgilendirdiği ve başta Mariupol olmak üzere Ukrayna’daki çatışma alanlarından sivillerin tahliyesinin de ele alındığı duyuruldu.

Kremlin’den yapılan bir diğer açıklamada da Putin’in, Draghi’nin isteği üzerine Ukrayna ile İstanbul'da yapılan müzakereler ve doğal gaz ticaretinde rubleyle ödeme sistemine geçme kararına ilişkin bilgi verdiği belirtildi.