Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm yıkımıyla sürüyor. Çatışmaların başladığı günden bu yana diplomasi trafiğini sürdüren Türkiye barış için tarihi müzakerelerin yeni adresi oldu.

Görüşmeler için İstanbul'da buluşan Ukrayna ve Rus heyetleri Dolmabahçe'de bir araya geldi.

Müzakerelerin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan, "Adil bir barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz. Çatışmanın uzaması hiç kimsenin yararına değildir. Tüm dünya sizden gelecek hayırlı haberleri bekliyor. Artık görüşmelerden somut sonuç alınması gereken bir döneme girdiğimizi düşünüyoruz." dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin liderler düzeyinde bir görüşmeye de ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Türkiye, Rus ve Ukrayna heyetleriyle müzakere öncesinde görüşme yapacak. Müzakereler basına kapalı olacak.

Taraflar müzakereler hakkında ne düşünüyor?

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, İstanbul'daki müzakerelerle ilgili asgari taleplerinin insani sorunların çözümü, azami taleplerinin ise ateşkes ve sürdürülebilir anlaşma olduğunu açıklamıştı.

Kuleba, "Devlet başkanımız heyetimize çok net talimatlar verdi. İnsanlar, toprak ve egemenlik üzerine pazarlık yapmayacağız" demişti. Türkiye'deki müzakerelerde, referandum konusunun konuşulmayacağını, bunun Ukrayna'nın iç meselesi olduğunu söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da İstanbul’daki müzakerelerin başarılı sonuçlanmasını ümit ettiğini söylemişti.

Kiev'in yalnızca müzakere yapıyor görünümü yaratmak istediğini savunan Lavrov, Ukrayna'nın Minsk Anlaşmalarını imzaladıktan sonra uygulamayacaklarını duyurduğunu, bu süreci de bu şekilde yürütmeyi başaramayacaklarını dile getirdi.

Lavrov, "Hala bir anlaşma şansı olduğunu görüyorum. Çünkü Batılı ortaklarımızın uzun yıllardır hatalı anlayışını bariz nedenlerden dolayı şimdi yüksek sesle söylemeleri mümkün değil." demişti.