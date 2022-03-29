Teklifin hazırlayıcılarından biri olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Genel Kurul'da dezavantajlı vatandaşlar için önemli bir ekleme yapılacağını söyledi.

Ek düzenlemeye göre, görme engelli vatandaşların tek başına oy kullanmalarına imkan sağlanacak. Böylece 'oyun gizliliği' esası korunmuş olacak.

Görme engelli seçmenlerin kullanabilmesi için oy pusulalarına 'uygun şablon’ uygulaması getirilecek.

Yazıcı yaptığı açıklamada, "Her zaman belirttiğimiz gibi, bizim için önemli olan hür irade ve hür iradenin engellenmeden sonuç vermesini sağlamaktır" ifadelerini kullandı.